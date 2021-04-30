AzFina содействует развитию международного сотрудничества платежных систем Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создана Ассоциация финансовых технологий (AzFina), в которой задействованы семь небанковских поставщиков платежных услуг и платежных систем.

Об этом сказал Trend председатель AzFina Руслан Талыбов.

"На сегодня участниками Ассоциации являются такие платежные системы, как eManat, MillliÖn, Hesab.az, Paynet, FynDaynamex, Portmanat и ePul", - сказал он.

По словам Талыбова, цели создания Ассоциации заключаются в установлении международного сотрудничества, изучении мировой практики в финансовом секторе и ее применении в стране.

"Для достижения этих целей государством, в частности Центральным банком Азербайджана, проводится ряд мероприятий в сфере расширения цифровых платежей, по содействию динамичному развитию организаций-членов Ассоциации на основе принципа самоуправления и координации их деятельности, а также по изучению международной практики в соответствующих направлениях финансовых технологий", - сказал он.

Напомним, что ЦБА проводит работу по расширению цифровой платежной экосистемы страны.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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