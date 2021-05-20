Иран и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве по пассажирским и грузовым перевозкам

БАКУ /Trend/ - Иран и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере пассажирских и грузовых перевозок по автомагистралям.

Об этом сказал генеральный директор Управления по международному транспорту и транзиту Организации дорог и транспорта Ирана Джавад Хидаяти, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство дорог и градостроительства Ирана.

По его словам, стороны договорились о расширении двусторонних торговых отношений и повышении грузоперевозок по международным коридорам.

Хидаяти добавил, что на заседании, проведенном в Тебризе, были рассмотрены вопросы, стоящие перед компаниями по международным грузоперевозкам. Были проведены обсуждения по уменьшению расходов за грузоперевозки и правилам пограничных терминалов двух стран.

Отметим, что в двухдневном заседании, проведенном с участием официальных лиц в сфере дорог и транспорта, с иранской стороны принял участие Джавад Хидаяти, а с азербайджанской – начальник Госслужбы автомобильного транспорта Габиб Гусейнов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)