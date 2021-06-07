Названы показатели ненефтяного экспорта Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе – мае 2021 года экспорт Азербайджана составил восемь миллиардов долларов, а в ненефтяном секторе он достиг 907,6 миллиона долларов, что по сравнению с тем же периодом 2020 года больше на 184 миллиона долларов, или 25,4 процента.

Как сообщили в понедельник Trend в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций, в январе – мае 2021 года экспорт фруктов и овощей в стоимостном выражении составил 206,1 млн долларов США, хлопкового волокна – 109,3 млн долларов, алюминия и алюминиевых изделий – 57,9 млн долларов, черных металлов и изделий из них – 39,7 млн долларов, хлопчатобумажной пряжи – 17,8 млн долларов, химической продукции – 19,2 млн долларов, сахара – 16,3 млн долларов, жиров и масел растительного и животного происхождения – 13,8 млн долларов, алкогольных и безалкогольных напитков – 5,8 млн долларов, чая – 3,7 млн долларов.

Только в мае 2021 года экспорт Азербайджана достиг 1,6 миллиарда долларов, а экспорт в ненефтяном секторе – 210,5 миллиона долларов, что на 22 процента, или 38 миллионов долларов, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, экспорт продовольственных товаров в структуре ненефтяного экспорта в мае 2021 года составил 85,4 миллиона долларов, непродовольственных товаров – 125,1 миллиона долларов.

Хотя в мае 2021 года наблюдалось снижение экспорта продуктов питания, экспорт непродовольственных товаров увеличился на 55,8 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Основными драйверами роста экспорта непродовольственных товаров в мае стали: удобрения, остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма для животных, хлопок, черные металлы, свинец и алюминий, изделия из них, наземные транспортные средства, за исключением ж/д и трамвайных транспортных средств, их запасные части и принадлежности к ним, а также другие товары.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)