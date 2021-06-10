Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в аграрной сфере - министр (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в аграрной сфере.

Об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на открытии 10 июня 14-й международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro-2021 и 26-й международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan-2021, сообщает в четверг Trend.