Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в аграрной сфере - министр (ВИДЕО)

Экономика 10 июня 2021 11:57 (UTC+04:00)
Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в аграрной сфере - министр (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в аграрной сфере.

Об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на открытии 10 июня 14-й международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro-2021 и 26-й международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan-2021, сообщает в четверг Trend.

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