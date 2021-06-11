Австралия и Великобритания могут подписать новое торговое соглашение после саммита G7

Австралия и Великобритания собираются заключить соглашение о свободной торговле в ходе встречи глав правительств после саммита Группы семи (G7), который пройдет в городе Карбис-Бэй в английском графстве Корнуолл с 11 по 13 июня. Об этом в пятницу австралийский министр финансов Саймон Бермингем заявил интервью изданию The Australian, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам главы ведомства, страны "очень близки к заключению принципиального соглашения о свободной торговле", и, вероятно, оно будет подписано во время официального визита премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в Великобританию после саммита G7 в Корнуолле. "Встреча глав [правительств Австралии и Великобритании] - это крайний срок в переговорах по сделке о свободной торговле", - отметил Бермингем.

Также австралийский министр сообщил, что Австралия будет стремиться к "как можно более открытому рынку для австралийских товаров" без квот, тарифов и пошлин.