В Баку и Абшеронском районе пройдут сельскохозяйственные ярмарки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана 26-27 июня организует в Баку и Абшеронском районе сельскохозяйственные ярмарки "Из села в город", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.

Ярмарки пройдут по следующим адресам:

- Баку, Наримановский район, ул. Ф.Хойского, 5 (у выхода станции метро "Гянджлик");

- Баку, Бинагадинский район, ул. С.Ахундова, 5В (у кинотеатра "Ингилаб");

- пос. Хырдалан, просп. Гейдара Алиева, 41 А.

Продавать сельхозпродукцию будут сами фермеры. Около 100 фермеров доставят в Баку и Хырдалан сельхозпродукцию 60 наименований почти из 40 районов Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)