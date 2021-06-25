В Баку и Абшеронском районе пройдут сельскохозяйственные ярмарки (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана 26-27 июня организует в Баку и Абшеронском районе сельскохозяйственные ярмарки "Из села в город", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.
Ярмарки пройдут по следующим адресам:
- Баку, Наримановский район, ул. Ф.Хойского, 5 (у выхода станции метро "Гянджлик");
- Баку, Бинагадинский район, ул. С.Ахундова, 5В (у кинотеатра "Ингилаб");
- пос. Хырдалан, просп. Гейдара Алиева, 41 А.
Продавать сельхозпродукцию будут сами фермеры. Около 100 фермеров доставят в Баку и Хырдалан сельхозпродукцию 60 наименований почти из 40 районов Азербайджана.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
В Дашогузском регионе Туркменистана возводится первый частный холодильный склад по хранению сельхозпродукции
ГПС Азербайджана и SOCAR распространили совместную информацию о незаконной ловле рыбы на Нефтяных Камнях
В Азербайджане расширен список заболеваний для назначения инвалидности – глава парламентского комитета
ВБ и IFC работают с Азербайджаном над проектированием хорошо функционирующего оптового рынка электроэнергии (Эксклюзив)
IFC и ВБ могут сотрудничать с Азербайджаном в реализации первых морских ветроэнергетических проектов (Эксклюзив)
14 армянских террористов в Азербайджане могут приговорить к 20 годам тюрьмы или к пожизненному заключению (ФОТО)
Руководство минобороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
В этом году азербайджанский народ отпразднует День Вооруженных сил с большой радостью и гордостью – Сахиба Гафарова
Повышены должностные оклады военных, служащих на освобожденных территориях Азербайджана - Распоряжение