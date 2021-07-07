Новый таможенный пост Азербайджана будет введен в эксплуатацию в ближайшее время - Сафар Мехтиев

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана генерал-полковник Сафар Мехтиев ознакомился с работами по строительству таможенного поста "Ханоба" на границе с Россией.

Как сообщает в среду Trend, об этом Мехтиев написал в Twitter.

"Сегодня мы в очередной раз ознакомились со строительными работами, проводимыми на таможенном посту. Он обеспечит полную ликвидацию очередей, возникающих на границе Азербайджана и России", - написал Мехтиев.

Кроме того, он отметил, что таможенный пост "Ханоба" будет введен в эксплуатацию в ближайшее время.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev