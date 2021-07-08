ЕС готов инвестировать в ряд проектов Бакинского порта – еврокомиссар (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Европейский союз готов инвестировать в различные проекты Бакинского международного морского порта и будет продолжать поддерживать цифровизацию и экологичность портов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели в ходе встречи с генеральным директором Бакинского порта Талехом Зиядовым.

По словам гендиректора, Бакинский порт играет ключевую роль в развитии и продвижении Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), а также важного транспортного коридора между Европой и Азией.

Талех Зиядов отметил, что Бакинский порт тесно сотрудничает с Европейским союзом.

«В рамках этого сотрудничества реализованы и продолжают реализовываться в целом пять проектов TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange – инструменты технического содействия и информационного обмена еврокомиссии) и два долгосрочных проекта технической помощи. Мы также обмениваемся опытом с европейскими партнерами в области цифровизации, портовых операций, управления, создания Регионального учебного центра в порту, охраны труда и окружающей среды, связей с общественностью. Кроме того, была проделана большая работа, особенно в области "Зеленого порта" и цифровизации операций. Все эти меры будут продолжены в более широком ключе и в будущем. Что касается обучения портового персонала в рамках проекта сотрудничества с портами Роттердама, Гамбурга, Антверпена, Барселоны, Валенсии, Венло и др., то это является серьезным вложением в развитие человеческого капитала. Выдачу сертификатов EcoPorts в Каспийском регионе ЕС можно рассматривать как одно из основных достижений этого проекта», – добавил он.

В свою очередь, Оливер Вархели отметил, что ЕС готов инвестировать в различные проекты Бакинского порта и будет продолжать поддерживать цифровизацию и экологичность портов.

«Бакинский международный торговый морской порт находится в центре внимания Европейского союза в плане обеспечения устойчивого транспортного сообщения. Все эти шаги сделают его надежным хабом в Каспийском бассейне», – подчеркнул комиссар ЕС.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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