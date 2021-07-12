Определились механизмы поддержки в области использования ВИЭ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Определены механизмы поддержки использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электроэнергии в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, в законе «Об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии» за №339-VIQ от 31 мая 2021 года подчеркивается, что в области использования ВИЭ в производстве электроэнергии применяются следующие механизмы поддержки:

– поддержка производства электроэнергии на территории возобновляемых источников энергии с применением гарантированных тарифов и других средств;

– поддержка активных потребителей;

– поддержка научных исследований;

– механизмы, предусмотренные в Налоговом кодексе Азербайджана и законе Азербайджана «О таможенном тарифе».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)