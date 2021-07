В Азербайджане выявлены нарушения антимонопольного закона производителями энергетических напитков

БАКУ /Trend/ - Государственная служа по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана выявила признаки нарушения антимонопольного закона производителями энергетических напитков

Как сообщили во вторник Trend в Госслужбе , продолжаются комплексные меры по созданию и поддержанию справедливой конкурентной среды среди предпринимателей. По итогам проверки рынка энергетических напитков во избежание недобросовестной конкуренции Госслужба возбудила дела против еще четырех предпринимателей.

Были выявлено, что использование выражений ORIGINAL FULL ENERGY, MAKES YOUR ENERGY FULL на безалкогольных напитках FULL energy производства ОАО A+CO, выражений ENERGY, 100% MAXİMUM ENERGY и THE GREAT POWER FEEL THE COOLNESS на аналогичной продукции BERG ENERGY одноименного ООО, выражения ENERGY на напитке PIT BULL, заказчиком которого является ООО NPG Azərbaycan, а дистрибьютором – ООО Veysəloğlu, создало впечатление у потребителей, что эти продукты являются энергетическими напитками, что дает неверную информацию о качестве и свойствах этих продуктов. В связи с этим в отношении ОАО A+CO, ООО BERG ENERGY, ООО NPG Azərbaycan и ООО Veysəloğlu были возбуждены дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Согласно «Временным санитарным нормам и правилам по энергетическим напиткам», в случае наличия в составе безалкогольных напитков не менее двух добавок, способных стимулировать нервную систему человека и обладающих антиседативным действием, включая кофеин, таурин, глюкуронолактон, аминовые кислоты, витамины групп В и др., или при наличии только кофеина в объеме свыше 15 мг на 100 мл, эти напитки считаются энергетическими.

Государственная служба продолжает принимать комплексные меры с целью предотвращения недобросовестной конкуренции на рынке.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Войти Логин или e-mail Пароль Войти Регистрация Забыл пароль Войти с Facebook Войти с Facebook

Регистрация Имя * Фамилия * Логин или e-mail * Телефон Компания Индустрия Пароль * Подтверждение пароля * Регистрация Войти с Facebook Войти с Facebook