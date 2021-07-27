В Азербайджане сдача квартир без заключения договора приводит к уклонению от налогов - эксперт

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане большинство квартир и частных домов сдаются в аренду без заключения соответствующего договора и без его регистрации, что в конечном итоге приводит к проблемам и уклонению от налогов, сказал во вторник Trend эксперт по недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, эта проблема существует не только в Азербайджане, но и во всех странах СНГ.

«Если сравнивать по зонам Баку, то большинство квартир в центре сдаются по договору, при этом налоги выплачиваются. Но на окраинах столицы, в частности, дорогие виллы сдаются без договора. Думаю, со временем этот вопрос будет решен», - сказал Ибрагимов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)