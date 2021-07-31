Товарооборот между Азербайджаном и Россией меньше подвержен влиянию мировых цен на энергоносители - минпромторг РФ

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Россией практически полностью представлен несырьевой неэнергетической продукцией, сказали Trend в министерстве промышленности и торговли России.

Было отмечено, что правительства России и Азербайджана уделяют большое внимание расширению номенклатуры взаимных поставок продукции. За последние несколько лет из России в Азербайджан выросли поставки ациклических углеводородов, полиграфических красок, средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В министерстве также сообщили, что ассортимент азербайджанского экспорта в Россию расширился за счет полимеров, ферросплавов, пряжи из синтетических волокон.

"Наш товарооборот, в том числе и азербайджанский экспорт в Россию, практически полностью представлен несырьевой неэнергетической продукцией, поэтому меньше подвержен влиянию мировых цен на энергоносители и колебанию спроса на углеводородное сырье", - подчеркнули в ведомстве.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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