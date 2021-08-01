В Азербайджане сократилось кредитование сектора транспорта и связи

БАКУ /Trend/ - Кредитование сектора транспорта и связи в Азербайджане на начало июня 2021 года составило 825,9 миллиона манатов, что на 16,5 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБА).

Из общего объема кредитования сектора 111 миллионов манатов (13,44 процента) составили краткосрочные кредиты. Из них кредиты на 26,5 миллиона манатов были выданы в национальной валюте, 84,5 миллиона – в иностранной.

Оставшиеся 713,9 миллиона манатов (84,3 процента) составили долгосрочные кредиты. В национальной валюте были выданы кредиты на сумму 205,6 миллиона манатов, в иностранной – 508,3 миллиона в манатном эквиваленте.

Кредитование в указанный период в основном предоставлялось частным учреждениям, а операции проводились преимущественно в инвалюте. Кредиты в иностранной валюте составили 71,7 процента (592,8 миллиона в манатном эквиваленте) от общей суммы кредитования сектора.

Удельный вес транспорта и связи в кредитовании реального сектора составил 5,5 процента, что меньше на один процент по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Отметим, что в целом кредитование реального сектора экономики Азербайджана в первые пять месяцев 2021 года составило 15,07 миллиарда манатов, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 301,4 миллиона манатов, или на два процента.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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