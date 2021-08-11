БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводится работа по развитию винного туризма.

Об этом в среду сказала Trend завсектором Государственного агентства по туризму, директор отдела развития туристической продукции Бюро по туризму Азербайджана Шарифа Гасанова.

По ее словам, идет работа по созданию маршрута Iter Vitis Caucasus. Этот связанный с виноделием маршрут начинается с Краснодарского края России, проходит через Азербайджан и завершается в Грузии.

"В настоящее время в стране действует более 15 винзаводов, где продукция производится по новейшим технологиям. В Азербайджане этот маршрут начинается в Баку и охватывает Шамахы, Исмаиллы, Габалу, Шеки, Гянджу и Товуз. Мы немного расширим этот маршрут и включим в него также Балакен. В связи с реализацией маршрута Iter Vitis Caucasus ведутся переговоры с Грузией. Мы подготовили свои предложения, и после того, как это сделает и Грузия, будет представлена объединенная версия. Это новшество для Кавказа, поскольку здесь пока нет объединенных маршрутов. Предлагаются общие культурные маршруты, охватывающие Азербайджан, Грузию и Армению, однако такого тематического маршрута пока не было. Это новый и инновационный маршрут", - сказала Гасанова.

Она добавила, что работа в связи с развитием винного туризма будет проделана также и по Карабахскому региону, и в будущем он тоже будет включен в маршрут.

"Как известно, Карабах тоже славится своим вином. В свое время здесь выращивались различные местные сорта винограда. Например, сорт "хиндогны" культивируется только в Карабахе. В течение многих лет армяне пользовались этим, производили вино под различными торговыми марками, которые признаны в мире экзотическими винами. Мы включим продукцию нашего Карабахского региона в İter Vitis", - добавила Шарифа Гасанова.

Отметим, что Iter Vitis - это сеть культурных маршрутов Совета Европы, миссия которой заключается в поддержке признания и сохранения материального и нематериального наследия виноделия.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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