Lufthansa возобновила полеты в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Компания Lufthansa, являющаяся ведущим авиаперевозчиком Германии, возобновила полеты в Баку.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев, авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Баку - Франкфурт по средам и субботам.

Отметим, что во время регистрации на рейс пассажиры должны предъявить сертификат о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученном в течение 72 часов до вылета. Это правило не распространяется на детей младше одного года. Возраст ребенка рассчитывается с учетом даты вылета.

(Редактор: Константин Шапиро)