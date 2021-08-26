Предпринимательская деятельность важна для экономического процветания Азербайджана - вице-президент BP

БАКУ /Trend/ - Предпринимательская деятельность чрезвычайна важна с точки зрения экономического процветания Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли на церемонии национального чемпионата Enactus Azerbaijan.

Он выразил надежду на то, что в будущем предмет "Предпринимательство" будет преподаваться в учебных заведениях Азербайджана.

"Данный шаг является очень важным с точки зрения приобретения начальных навыков в этом направлении", - сказал Асланбейли.

По его словам, bp работает в Азербайджане уже много лет и вносит свой вклад в нефтегазовую отрасль, что оказывает влияние на темпы роста экономики.

Enactus - крупнейшая в мире платформа для практического обучения, целью которой является создание лучшего мира при помощи обучения поколения лидеров-предпринимателей и социальных новаторов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)