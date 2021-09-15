Бакинский порт является частью флагманского проекта ЕС

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Эрдоган поздравил азербайджанский народ со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации (ФОТО)
Военные учения Азербайджана, Турции и Пакистана являются месседжем Армении и ее покровителям (ВИДЕО)
Министерство нацобороны Турции распространило поздравление по случаю 103-й годовщины освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации
Электроснабжение и доступ к интернету на освобожденных территориях Азербайджана будут обеспечиваться посредством единой кабельной линии
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Бузовна-1" в Хазарском районе Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Пакистан осуждает вандализм Армении на азербайджанских территориях за период оккупации - советник омбудсмена
Свыше 70% приватизированных на аукционах объектов госимущества пришлись на транспорт - Госслужба Азербайджана
Военные самолеты Азербайджана и Турции совершили боевые вылеты в рамках совместных учений (ФОТО/ВИДЕО)
Международная миссия по расследованию фактов посетит освобожденные азербайджанские территории - омбудсмен
Рабочая группа по вопросам градостроительства на освобожденных землях Азербайджана провела заседание
Посол Турции разместил публикацию в связи со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации
Проходят шествия в связи со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации (ФОТО)