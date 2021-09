Искусственное снижение показателей Азербайджана в отчете Doing Business было явным и четко видно

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) недавно решил полностью прекратить публикацию своих отчетов Doing Business. Это объясняется тем, что во время внутреннего и внешнего аудита банка были обнаружены нарушения, касающиеся изменений данных в отчетах Doing Business-2018 и Doing Business-2020, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов. Эти изменения не соответствовали методологии проекта.

В указанных отчетах не были должным образом отражены показатели четырех стран (Саудовская Аравия, ОАЭ, Китай и Азербайджан). При этом показатели Азербайджана были искусственно занижены некоторыми экспертами ВБ, а ряд проведенных реформ почему-то не нашел своего отражения в оценках.

Эти изменения в рейтинги были внесены под давлением экс-главы ВБ Джима Ён Кима, руководителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой и одного из создателей рейтинга Симеона Дянкова.

Как сказал Trend руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, искаженная картина, нарисованная отдельными экспертами Всемирного банка, в определенной степени влияла на инвестиционную привлекательность стран, перечисленных в отчете Doing Business.

«Однако есть и другие индикаторы, которые работают более эффективно. Они фиксировали устойчивость экономики государства, а также стабильный период его развития. К большому сожалению, коррупция поражает не только отдельные государства, но и отдельные очень влиятельные экономические структуры. Прежде всего, эта ситуация нанесла очень серьезный ущерб имиджу Всемирного банка, который отказался от дальнейшей публикации отчетов Doing Business. С другой стороны, необходимо отметить, что существует множество других международных агентств, которые публикуют подобные отчеты», - сказал Велизаде.

По его словам, в отчетах Doing Business, так же как и в отчетах многих других международных агентств, явно прослеживается политизация процессов.

«Азербайджан неоднократно оказывался в числе государств, которые по различным индексам не соответствовали определенным критериям. Искусственное снижение этих показателей было явным и четко видно. Подобное искажение результатов бросает определенную тень на ту или иную страну. Хочу подчеркнуть, что есть постоянные индикаторы, которые более совершенно характеризуют состояние экономики. К ним относятся макроэкономические параметры, в частности, рост ВВП, среднегодовые доходы населения, средний уровень заработной платы, уровень инфляции, безработицы, показатели экспортно-импортных операций и ряд других. Все эти индикаторы являются более значимыми и устойчивыми и оставляют далеко позади рейтинги, которые публикуются отдельными структурами, причем в некоторых случаях с корыстной целью. Те инвесторы, которые собираются построить бизнес в Азербайджане и вкладывать в страну инвестиции, в первую очередь обращают внимание именно на эти показатели», - сказал Велизаде.

Как отметил доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко, одновременно с изменением мировой экономики должны меняться и оценивающие ее рейтинги.

«Если в этом процессе происходят сбои, то следует остановиться и внимательно изучить вопрос. Мне представляется, что Всемирный банк принял сейчас именно такое решение», - сказал Ткаченко.

Он отметил, что без рейтингов и аналогичных инструментов сравнения сходных сфер социально-экономической, технологической, правовой и иных областей жизни современного государства глобализации не было бы.

«Либо она могла стать иной, существенно менее комфортной для бизнеса и структур власти на национальном и международном уровнях. Рейтинги помогают дать качественную оценку анализируемым сферам, а также сравнить динамику изменений по рассматриваемому вопросу в разных странах. Рейтинг Doing Business был разработан известным болгарским экономистом Симеоном Дянковым и впервые опубликован в 2003 году как сугубо прикладной документ. Благодаря ему можно было сравнить условия открытия и ведения бизнеса в разных странах на основе изучения динамики определенных индикаторов, отражающих уровень развития регулирующего бизнес национального законодательства, а также на основе опросов предпринимателей. Со временем эта публикация Всемирного банка оказалась предметом широкого общественного внимания, а выставленные в ней оценки стали влиять на определение темпов и содержания рыночных реформ во многих государствах мира. Мы ведь хотим, чтобы шкала всех термометров на планете была одинаковая и чтобы термометры в России, Азербайджане и любой другой стране мира в качестве нормальной температуры здорового человека показывали 36,6 градуса, а не какую-то другую. У рейтинга Doing Business была аналогичная миссия», - сказал Ткаченко.

Эксперт подчеркнул, что рейтинги разрабатываются на основе согласованных методов сбора данных и понятных всем заинтересованным сторонам математических моделей для проведения расчетов.

«Вопрос доверия рейтингам достаточно сложен. Разумеется, если методология подсчета результатов не обнародована в полной мере или если потрясения на глобальных рынках сформировали качественно новую бизнес-среду, то доверять данным было бы опрометчиво. В прошедшие годы число индикаторов рейтинга Doing Business менялось, проводилась доработка уже применявшихся индикаторов. Теперь на примере Doing Business мы знаем, что рейтинги бывают разными. Некоторые из них заслуженно становятся объектом внимания не только специалистов, но и широкой общественности, выступая одновременно инфоповодами и ориентирами для субъектов рыночной экономики. На основе таких рейтингов международные организации принимают решение о выделении кредитов и оказании содействия в рамках официальной помощи развитию. Регулярно рейтингами пользуются инвесторы, принимая решение о вложениях средств в ту или иную страну», - сказал он.

Ткаченко считает, что поскольку соперничество между государствами стало частью современных международных отношений, то стремление занять более высокие позиции в рейтингах по сравнению с другими странами вполне объяснимо, так же как и интерес СМИ к такой мирной межгосударственной конкуренции.

«В настоящее время холодная война США и Китая находится на этапе усиления противоречий и нарастания конфликта. Поэтому любые направленные против интересов или имиджа Китая действия его оппонентов следует оценивать очень внимательно. Теперь, что касается Азербайджана. Сам факт того, что условия для ведения бизнеса в Азербайджане постепенно улучшаются, признается большинством изучающих страну экспертов», - сказал Ткаченко.

Итак, изучив всю имеющуюся на сегодняшней день информацию об отчетах Doing Business, включая выводы прошлых обзоров, аудитов и доклад, который Всемирный банк представил от лица своего совета директоров, руководство группы ВБ приняло решение прекратить их подготовку и публикацию. Впоследствии банк будем работать над новыми подходами к оценке делового и инвестиционного климата.

(Авторы: Садраддин Агджаев, Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)