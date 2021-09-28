В Азербайджане расширены полномочия Экономического совета

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана "О дополнительных мерах в связи с развитием производства цитрусовых, чая и риса в Азербайджанской Республике" от 12 сентября 2017 года № 3227.

Согласно изменению, Экономический совет Азербайджана обеспечит ускорение мер в связи с развитием страхования в аграрной сфере.

Отметим, что ранее эти полномочия были у Совета по финансовой стабильности Азербайджана.