Эксперт оценил доходы Азербайджана от цены нефти выше $80 за баррель

БАКУ /Trend/ - После обретения Азербайджаном независимости нефть и нефтепродукты стали ключевым фактором в формировании его доходов. И сегодня рост мировых цен на нефть и газ можно расценить как фактор увеличения доходов.

Об этом сказал в субботу Trend руководитель Центра нефтяных исследований, эксперт - экономист Ильхам Шабан.

По его словам, цена на нефть в госбюджете Азербайджана на 2021 год заложена на уровне 40 долларов за баррель.

"Однако, по данным отчета минфина за первое полугодие, в этот период экспортная цена азербайджанской нефти составляла 62 доллара за баррель. Последующий рост цен на нефть до 70 долларов, а в сентябре - до 80 долларов за баррель сформировал среднюю экспортную цену на сырье на уровне около 65 долларов за баррель. Точные цифры могут назвать ​​соответствующие государственные органы. Третий квартал завершился, и, возможно, к середине октября будет известна новая информация", - сказал Шабан.

По мнению эксперта, если цены на нефть останутся на этом уровне, то доходы от сырья, добытого на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), могут превысить пять миллиардов долларов.

"Основные доходы государства от продажи углеводородов формируются за счет проекта АЧГ. В прошлом году объемы добычи на блоке сократились, но в первой половине 2021-го доходы выросли примерно на 25 процентов. Нужно отметить, что в прошлом году цены на нефть были низкими (средняя экспортная цена на нефть в Азербайджане составляла менее 42 долларов за баррель), а объемы добычи были сокращены до минимума из-за обязательств Азербайджана в рамках формата ОПЕК+. Таким образом, в Азербайджане было добыто 34,5 миллиона тонн нефти. Поступления от добычи на АЧГ в Госнефтефонд также сократились до 3,5 миллиарда долларов. Доходы от нефтегазового сектора в целом составили 3,8 миллиарда долларов. Но на этот год можно прогнозировать, что если цены останутся на прежнем уровне, то доходы только от добычи на АЧГ могут превысить пять миллиардов долларов. В любом случае рост цен на нефть положительно влияет на доходы госбюджета", - сказал Шабан.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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