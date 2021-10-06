Большая часть экспорта турецкого автопрома приходится на страны ЕС

Объемы поставок предприятии автомобильной промышленности Турции в страны Европейского союза (ЕС) в январе-сентябре текущего года выросли на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 13 млрд 695 млн 361 тыс. долларов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщает Союз экспортеров автомобильной промышленности Улудаг (OİB) и Ассамблея экспортеров Турции (TIM).

Согласно данным TIM, за девять месяцев 2021 года автомобильный сектор Турции экспортировал продукцию в более чем 190 стран, автономных и свободных зон. Общий объем поставок сектора за рубеж достиг 21 млрд 248 млн 339 тысяч долларов, что на 24 процента превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

Доля автопрома в общей экспортной корзине Турции в январе- сентябре текущего года составила 13,2 процента.

Ведущим импортером турецкого автопрома в рассматриваемый период стали страны ЕС, на долю которых приходится 64,5 процента от продаж сектора. Таким образом, страны ЕС сохраняют позиции в качестве крупнейшего рынка автомобильного экспорта Турции.

Зарубежные продажи сектора в Великобританию и другие страны, не входящие в Евросоюз также выросли на 52 процента - до 2 млрд 603 млн 217 тыс. долларов.

Ведущим экспортером турецкого автопрома из числа стран ЕС стала Германия с объемом продаж в размере 3 млрд доллара. Далее следует Франция – 2,3 млрд долларов.

ТОП-10 ведущих импортеров турецкого автопрома в январе- сентябре 2020 и 2021 года