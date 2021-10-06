Большая часть экспорта турецкого автопрома приходится на страны ЕС
Объемы поставок предприятии автомобильной промышленности Турции в страны Европейского союза (ЕС) в январе-сентябре текущего года выросли на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 13 млрд 695 млн 361 тыс. долларов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщает Союз экспортеров автомобильной промышленности Улудаг (OİB) и Ассамблея экспортеров Турции (TIM).
Согласно данным TIM, за девять месяцев 2021 года автомобильный сектор Турции экспортировал продукцию в более чем 190 стран, автономных и свободных зон. Общий объем поставок сектора за рубеж достиг 21 млрд 248 млн 339 тысяч долларов, что на 24 процента превышает показатели аналогичного периода 2020 года.
Доля автопрома в общей экспортной корзине Турции в январе- сентябре текущего года составила 13,2 процента.
Ведущим импортером турецкого автопрома в рассматриваемый период стали страны ЕС, на долю которых приходится 64,5 процента от продаж сектора. Таким образом, страны ЕС сохраняют позиции в качестве крупнейшего рынка автомобильного экспорта Турции.
Зарубежные продажи сектора в Великобританию и другие страны, не входящие в Евросоюз также выросли на 52 процента - до 2 млрд 603 млн 217 тыс. долларов.
Ведущим экспортером турецкого автопрома из числа стран ЕС стала Германия с объемом продаж в размере 3 млрд доллара. Далее следует Франция – 2,3 млрд долларов.
ТОП-10 ведущих импортеров турецкого автопрома в январе- сентябре 2020 и 2021 года
|
Страны
|
2020 (доллары)
|
2021 (доллары)
|
Изменения (%)
|
Германия
|
2.459.348.300
|
3.073.428.269
|
25
|
Франция
|
1.921.964.120
|
2.353.373.194
|
22
|
Великобритания
|
1.375.945.549
|
2.237.471.815
|
63
|
Италия
|
1.336.235.294
|
1.744.398.954
|
31
|
Испания
|
917.784.318
|
1.143.478.795
|
25
|
США
|
636.661.224
|
900.743.043
|
41,5
|
Словения
|
779,470,827
|
879.557.929
|
13
|
Бельгия
|
762.911.441
|
849.503.025
|
11
|
Польша
|
614.825.186
|
833.075.493
|
35,5
|
Россия
|
334.935.376
|
515.246.174
|
54