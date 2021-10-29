В Баку обсудили роль культуры в устойчивом развитии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку обсудили роль культуры в устойчивом развитии в рамках Саммита по инвестициям и культуре Азербайджана, проходящего при поддержке министерств экономики и культуры и при организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ICYF), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство.

Накануне на саммите были организованы панельные обсуждения. Как известно, 2021-й объявлен в Азербайджане Годом Низами Гянджеви. Поэтому на саммите была организована специальная панель в связи с 880-летием со дня рождения выдающегося представителя мировой литературы, гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. На панели, проведенной в гибридном формате совместно с Международным центром Низами Гянджеви, была представлена информация о вкладе, которое внесло в мировую литературу и культуру творчество Низами.

Первый замминистра культуры Эльнур Алиев, профессора Кашмирского университета Насим Ахмад Шах и Гулам Наби Хаки, генсек Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) Эрол Кылыч высказались по этой теме.

На панели «Культурное измерение в инвестиционных решениях» был проведен обмен мнениями по различным процессам, протекающим в мире, вызовам, с которыми сталкивается культура на фоне цифровизации и IV промышленной революции, новому взгляду на культуру в век технологической революции, роли молодежи в устойчивом развитии, защите культурных ценностей, поддержке творческой молодежи.

По этой теме выступили первый замминистра культуры Эльнур Алиев, директор Агентства помощи международному развитию (AIDA) Эльмеддин Мехтиев, проектный менеджер Агентства развития инвестиций Татарстана Алина Равзутдинова и генеральный директор по человеческим ресурсам авиакомпании "Турецкие авиалинии" Абдулкерим Чай.

На панели «Инвестирование в стартап-проекты» была представлена информация о финансировании стартапов, сотрудничестве с инкубационными центрами, кредитовании микро-, малого и среднего предпринимательства, являющегося движущей силой экономики.

По этой теме выступили представители Paşa Bank, Международного банка Азербайджана, Kapital Bank, Alkan Consulting, турецких Halkbank и Ziraat Katılım Bankı.

На панели «Роль технологических инвестиций для достижения целей устойчивого развития» выступили вице-президент компании bp Azerbaijan Бахтияр Асланбейли, руководитель лаборатории акселерации ПРООН по решениям для развития Наргиз Гулиева, председатель Турецко-азербайджанского делового совета (DEİK) Сельджук Акат, председатель правления Объединения бизнесменов Азербайджана и Турции Джемаль Янгын, генеральный исполнительный директор малайзийского фонда Perdana Dialogue Рафи Юсуф.

Сегодня, в последний день саммита, его участники посетят города Шуша и Физули, примут участие в культурных мероприятиях в Гяндже, посвященных 880-летию Низами Гянджеви.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)