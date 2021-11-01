БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено увеличить госпошлину за утверждение и регистрацию строительного проекта, сообщает в понедельник Trend.

Это предусматривает поправка в закон «О государственной пошлине», которая обсуждается сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, размер госпошлины за утверждение и регистрацию строительного проекта в порядке, установленном законодательством, повышается с 60 до 90 манатов.

Также в случаях, определенных законодательством, размер госпошлины за экспертизу эскиза, архитектурно-рабочего проекта и проекта конструкции повышается с 30 до 45 манатов, за выдачу разрешения на работы по реконструкции и перепланировке - с 50 до 75 манатов, выдачу паспорта на строительство - с 50 до 75 манатов, его дубликата - с 10 до 15 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)