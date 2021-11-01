SOCAR выставила на аукцион облигации на $100 млн

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций Государственной нефтяной компании (SOCAR) Азербайджана на сумму в 100 миллионов долларов со сроком обращения пять лет, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 754 инвестора подали 761 заявку. Годовая процентная ставка по облигации составит 4,5 процента, а выплаты по ней инвесторам будут производиться каждые три месяца.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила свыше 380,6 миллиона долларов, а объем размещения - 100 миллионов долларов, что свидетельствует о превышении спроса над предложением почти в четыре раза.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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