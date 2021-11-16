MasterCard ведет переговоры с МСП Азербайджана о расширении сотрудничества
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В Баку пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов – более 3 тысяч заявок из 72 стран (ФОТО)
Армения совершила широкомасштабную провокацию на границе, ранены двое азербайджанских военнослужащих - минобороны
Поступления от налогов в бюджет Азербайджана достигли за 10 месяцев 2021 г. 7,4 млрд манатов – Микаил Джаббаров
15% расходов госбюджета Азербайджана на 2022 г. предусмотрены на сферу обороны и безопасности - министр
Ведется следствие по факту подрыва на мине автомобиля, в котором находился генерал-майор Хикмет Гасанов - Генпрокуратура
В этом году трансферты из Госнефтефонда в бюджет Азербайджана использовались не полностью – Самир Шарифов
Депутаты Милли Меджлиса поздравили Президента Ильхама Алиева с награждением Высшим орденом тюркского мира
Армянские вооруженные силы подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии – минобороны
Для студентов, поступивших в Бакинскую высшую школу нефти в этом году, проводится Программа ориентации (ФОТО)
ЕБРР рассматривает возможность оказания поддержки Азербайджану в сокращении выбросов парниковых газов (Эксклюзив)
Сопредседатели МГ ОБСЕ выразили озабоченность в связи с недавними инцидентами на армяно-азербайджанской границе
Зангезурский коридор будет способствовать усилиям ЕС по обеспечению надежных и безопасных логистических коридоров - глава МИД (ФОТО)
В каждой секунде 12 рисунков, но бывает 24… В Баку открылся Фестиваль латвийских анимационных фильмов (ФОТО)