В Азербайджане названы доходы от розничной торговли бензином и дизтопливом
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Президент Туркменистана подписал распоряжение о строительстве цеха по производству комбинированных минеральных удобрений
Мусульмане, христиане и евреи Азербайджана вместе молятся во имя страны – вечер "Торжество толерантности" (ВИДЕО,ФОТО)
Агентство по развитию МСБ Азербайджана получило около 900 заявок от компаний на участие в работах на освобожденных территориях
Последние события на границе Азербайджана и Армении подтверждают важность скорейшего запуска демаркации – Захарова
В Азербайджане предложено изменить госпошлины на выдачу государственных регистрационных знаков автомобилей
Во Дворце Гейдара Алиева откроется экспозиция "Bir Bax, Min Yaşat", прозвучат композиции Джахангира Джахангирова
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнование близким военнослужащих, погибших в результате провокации Армении (ФОТО)
В Port Baku Mall представлена пряничная инсталляция Karabakh – Winter Wonderland в честь Победы Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
В соответствии с древними традициями в Баку прошла церемония срезания со станка ковра "Гранатовый" (ФОТО)
Песков сделал заявление по поводу возможной трехсторонней встречи глав Азербайджана, России и Армении
В Азербайджане устанавливается перечень членов семей военнослужащих и лиц, находящихся на их попечении
В Азербайджане предложено выплачивать зарплату в 2-3-кратном размере военнослужащим, участвующим в боях
Следственный комитет Беларуси нацелен на сотрудничество с Генпрокуратурой Азербайджана в практическом русле
Агентство по развитию МСБ Азербайджана и АО "Российский экспортный центр" подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве
Азербайджан и Россия работают над подготовкой концепции проектов «умных» городов и сел - замминистра
Азербайджан и Россия будут развивать платформу расширения делового сотрудничества - Орхан Мамедов (ФОТО)
РОСЭКСИМБАНК готов предоставить Азербайджану финансирование на реализацию проектов по ИКТ и транспорту
Российский экспортный центр и Азербайджан могут подписать контракты на реализацию более 150 проектов
Президентская стипендиатка: «Я много и усердно занималась, чтобы поступить в Бакинскую высшую школу нефти»
В Азербайджане завершено следствие по уголовному делу еще двух граждан Армении, обвиняемых в терроризме