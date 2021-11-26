ВВП Нахчыванской АР превысил 2 млрд манатов
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В Баку стартовал второй день 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)
MasterCard ведет переговоры с Азербайджаном по расширению сотрудничества с МСБ - Эрдем Чакар (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО)
Будут конкретные результаты - Максим Шевченко о встрече лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи
Президент Ильхам Алиев предлагает армянам в Карабахе гражданство Азербайджана - это очень щедрое предложение - Максим Шевченко (ФОТО)
В Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: определились победители в программе синхронных прыжков на батуте
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Российской академии наук (ФОТО/ВИДЕО)
Глава МИД Азербайджана встретился со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: определились победители в программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин
Российский спортсмен занял первое место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе прыжков на акробатической дорожке
Радость победы – лучшие моменты первого дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: "золото" в прыжках на акробатической дорожке завоевала россиянка
Российские гимнасты заняли все призовые места на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе прыжков на двойном мини-батуте
Представительница США заняла первое место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе индивидуальных прыжков на батуте
Азербайджанский гимнаст завоевал "золото" Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО)
В ходе Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку стартовали финальные соревнования (ФОТО)
На Всемирных соревнованиях в Баку определились финалисты в программе синхронных прыжков на батуте среди женщин
Шести жителям Израиля предъявлены обвинения в ограблениях граждан, желавших купить виртуальную валюту
Корейские компании приглашены к участию в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты вышли в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп в Баку в программе синхронных прыжков