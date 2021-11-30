ЦБ Азербайджана планирует нововведение в страховом секторе

БАКУ /Trend/ - В страховом секторе планируется нововведение.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал директор департамента по контролю за страховой деятельностью Центрального банка Азербайджана Вюсал Гурбанов.

По его словам, более 90 процентов автомобилей в Азербайджане застрахованы по обязательному страхованию гражданской ответственности и страховые компании продолжают получать большое количество обращений по этому виду страхования.

"Мы изучаем международный опыт и планируем нововведение в страховом секторе. В настоящее время при наступлении страхового случая компенсация за причиненный вред выплачивается лишь потерпевшему. Но мы хотим, чтобы и совершивший ДТП мог обратиться в свою страховую компанию за помощью", - сказал Гурбанов.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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