Немецкие компании заинтересованы в инвестировании в Алятскую СЭЗ

БАКУ /Trend/ - Немецкие компании проявляют интерес к инвестированию в Алятскую свободную экономическую зону.

Об этом сказал в интервью Trend руководитель отдела бизнес-услуг Германо-азербайджанской торговой палаты Фабиан Зиттлау.

По его словам, в данном направлении уже достигнуты некоторые договоренности.

Зиттлау отметил, что торговая палата накануне организовала для находящихся в Азербайджане с бизнес-миссией представителей немецких компаний бизнес-тур, а также в октябре был проведен первый форум устойчивого развития.

"В рамках бизнес-тура были проведены встречи с представителями министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, министерства по чрезвычайным ситуациям, Госкомитета по градостроительству и архитектуре, "Азербайджанских железных дорог", Бакинского метрополитена и морского пароходства. Мы посетили порт Баку, свободную экономическую зону "Алят" и логистический центр "Абшерон", - сказал он.

Руководитель отдела компании отметил, что основное внимание в ходе обсуждений уделялось возможностям сотрудничества в сферах инжиниринговых услуг, логистического планирования и управленческого консультирования.

"Члены делегации выразили особую заинтересованность в инвестировании в Алятскую свободную экономическую зону. С некоторыми из вышеупомянутых заинтересованных структурдостигнуты предварительные договоренности,которые, как мы ожидаем, вскоре превратятся в масштабные проекты в стране. Также стороны договорились об организации программ переподготовки и повышения квалификации азербайджанских специалистов в Германии", - сказал Зиттлау.

Он напомнил, что в октябре исполнительный директор Германо-азербайджанской торговой палаты Тобиас Бауманн посетил освобожденный город Агдам вместе с послом Германии, чтобы ознакомиться с текущими работами по восстановлению города и Карабаха в целом и обсудить, как немецкие технологии и инновации могут поддержать эти масштабные проекты по восстановлению.

"Также хочу подчеркнуть, что четыре наши компании (GEA Farm Technologies, Tauber LLC, Vollert Anlagenbau GmbH и WILO SE) приняли участие в выставке Rebuild Karabakh, прошедшей в Баку в текущем году. Эти компании специализируются в секторах сельского хозяйства, инфраструктуры и строительства. Мы были очень рады видеть, как эта платформа позволяет обмениваться опытом и связывает компании друг с другом, а также с госструктурами, предоставляя возможности для участия в предстоящих проектах. Мы продолжим прилагать все возможные усилия для дальнейшего развития двусторонних экономических связей между нашими странами и надеемся вскоре увидеть ощутимые результаты", - подытожил Фабиан Зиттлау.

(Автор: Садраддин Агджаев)