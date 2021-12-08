БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран обсудили строительство моста и пешеходного перехода через реку Астарачай.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в сообщении министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, делегация во главе с замминистра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумматовым посетила иранскую Астару с целью обсуждения вопросов в транспортной сфере между двумя странами.

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