В Азербайджане правительство погасит задолженность ОАО «Азеристиликтеджхизат»

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане правительство обязалось погасить задолженность ОАО «Азеристиликтеджхизат» в размере более 34 миллионов манатов Производственному объединению (ПО) «Азеригаз».

Об этом сказал завотделом по связям с общественностью ПО Эльданиз Велиев, сообщает в среду Trend.

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