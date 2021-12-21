Причины роста цен на мировом рынке - комментарий

БАКУ /Trend/ - В мире 11% населения, то есть 800 млн человек, голодают, и их число ежегодно растет на 1,5%. ООН бьет тревогу. Сегодня 40% мирового населения, то есть 3 млрд человек, не питаются правильно, пандемия стала причиной того, что к этой категории добавлены еще более 140 млн человек.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов.

"Задача ООН и мирового сообщества покончить с голодом в мире до 2030 года. Для этого в первую очередь должна быть обеспечена доступность и устранено несправедливое распределение продовольственной продукции. В 2021 году цены на продовольственную продукцию на мировых рынках резко подорожали. В обращении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) от 8 декабря был дан сравнительный анализ о росте цен этих продуктов. Так, в октябре цена на зерновую продукцию повысилась на 23,2% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, молочную продукцию – на 19,1%, в растительных маслах зарегистрирован рекордный рост, на мясную продукцию – 17,6%, сахар – 40%, цены сырой нефти выросли на 40%, цена бензина выросла почти на 50%. Существует ряд факторов, которые за последний год повлияли на рост цен на глобальных рынках", - подчеркнул Бадамов.

По его словам, увеличилось влияние глобальной пандемии на рыночные цены.

"После появления глобальной пандемии границы многих стран закрылись, в результате введенных в странах ограничений снизилась деятельность многих производственных сфер, уменьшился объем производимой в мире мясной и другой продукции. В результате спрос превысил предложение, на мировых рынках резко возросла потребность в потребительских товарах. Несмотря на некоторые смягчения в ограничениях, сферы производства потребительских товаров не смогли восстановить свою производственную мощность. Постепенно восстанавливается движение транспортных средств, что привело к резкой потребности нефтепродуктов. Поэтому на мировых рынках цена на нефть подорожала на 40%, на бензин - до 50%", - пояснил депутат.

Азер Бадамов отметил, что второй фактор - это климатическое изменение.

"В последние годы глобальное потепление резко ускоряется. Естественно, причина – человек. К сожалению, процесс продолжается, и засуха становится глобальной проблемой. Засуха привела к существенному уменьшению в производстве зерновой продукции. Дефицит зерна на мировых рынках привел к подорожанию цен на продукцию, предлагаемую производителями зерна, и уменьшению экспорта зерна на мировые рынки. В результате цена зерна и продовольственной пшеницы на мировых рынках в сравнении с октябрем прошлого года в 2021 году выросла на 23,2%. Не секрет, что и существенный рост мирового населения увеличивает потребность в потребительских товарах на глобальных рынках. В результате климатических изменений среднегодовая урожайность падает или уменьшаются производственные сферы. Это приводит к уменьшению в производстве продовольственной продукции в мире и влияет на рост цен потребительских товаров", - подчеркнул Бадамов.

В заключение депутат сказал, что рост цен на мировых рынках отражается и на внутреннем рынке страны.

"В 2021 году в стране подорожали многие потребительские товары, что, безусловно, влияет на социальное благосостояние людей. Государство предпринимает шаги, чтобы рост цен не сильно отражался на благосостоянии граждан. Очередной социальный пакет, который будет выполняться с 1 января 2022 года, нейтрализует влияние роста цен на благосостояние людей", - добавил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)