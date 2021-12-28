Азербайджан поставит в российский регион еще более 100 тонн медицинского кислорода

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поставит в Ставрополь (Россия) еще 110 тонн медицинского кислорода, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство имущественных отношений Ставропольского края РФ.

По данным ведомства, предполагается, что груз поступит в регион уже в начале января 2022 года.

"Сейчас мы продолжаем закупать для лечения пациентов с коронавирусом кислород и оборудование для его выработки. Заключили договор с Азербайджаном на поставку в целом тысячи тонн лечебного газа. Очередную партию привезут в начале января", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для транспортировки сжиженного кислорода в регионе имеется четыре автомобиля.

"20-тонный прицеп, две машины емкостью восемь тонн каждая и еще одна, позволяющая развозить до трех тонн кислорода в небольшие населенные пункты. Планируется закупить еще две машины по 20 тонн каждая. Это позволит полностью удовлетворить потребности края в кислороде", - отмечается в сообщении.

В ведомстве также проинформировали, что накануне Баку уже поставил железнодорожным транспортом в Ставрополь 110 тонн жидкого медицинского кислорода.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev