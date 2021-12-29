Ипотечный фонд Азербайджана в 2021 г. передал в аренду с правом выкупа в 2 раза больше квартир

Экономика 29 декабря 2021 20:51 (UTC+04:00)
Ипотечный фонд Азербайджана в 2021 г. передал в аренду с правом выкупа в 2 раза больше квартир
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