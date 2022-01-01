БАКУ /Trend/ - С первого января в повышены зарплаты военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана.

Как передает Trend, согласно указу, подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 23 декабря 2021 года, учитывая установление в 2021 году ряда надбавок к ежемесячным должностным окладам военнослужащих действительной военной службы Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, установлена к ежемесячным должностным окладам военнослужащих действительной военной службы Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, на которых не распространились данные надбавки (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы), надбавка в размере 20 процентов данного оклада.

Ежемесячные должностные (тарифные) оклады не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики повышены в среднем на 20 процентов.