Объем туркменского газа, который поставляется в Азербайджан через Иран, может быть увеличен - иранский министр

БАКУ /Trend/ - Объем туркменского газа, который поставляется в Азербайджан через Иран, может быть увеличен до 15 миллиардов кубометров в год.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи после встречи с официальными представителями Туркменистана.

По его словам, в настоящее время через Иран в Азербайджан поставляется два миллиарда кубометров туркменского газа.

Министр отметил, что на встрече с официальными лицами Туркменистана обсуждались вопросы развития сотрудничества с Ираном в сфере энергетики, в том числе газового свопа, нефти и нефтехимии.

"В ближайшие дни между Ираном и Туркменистаном будет подписано несколько документов о сотрудничестве в области энергетического обмена", - сказал Оуджи.

Напомним, что 28 ноября 2021 года в Ашхабаде Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали контракт о своповых поставках газа.

Согласно документу, туркменский газ будет поставляться в Азербайджан по территории Ирана в объеме до 1,5-2 миллиардов кубометров в год.

Реализация контракта началась с 1 января 2022 года.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)