Ипотечный фонд Азербайджана установил лимиты на выдачу в 2022 г. льготных ипотечных кредитов банками

БАКУ /Trend/ - С целью продолжения процесса ипотечного кредитования в 2022 году установлены лимиты на выдачу ипотечных кредитов, в том числе льготных ипотечных кредитов, уполномоченными банками.

Об этом сообщили Trend в пятницу в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде Азербайджана.

Активация лимитов начнется 17 января 2022 года в 11:00, говорится в сообщении.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде)