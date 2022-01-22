S&P обнародовало прогноз по инфляции в Азербайджане до 2025 г.

БАКУ /Trend/ - Средний рост потребительских цен в Азербайджане в 2022 году может составить 6,5 процента.

Об этом, как сообщает в субботу Trend, говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

По его прогнозам, в 2023 году среднегодовая инфляция в Азербайджане может составить 4,5 процента, а в последующие два года - замедлиться до трех процентов.

Отметим, что по прогнозам Центрального банка Азербайджана, со второй половины нынешнего года в стране ожидается смещение инфляции к верхнему пределу целевого диапазона.

Напомним, что в 2021 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 6,7 процента.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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