В Азербайджане вновь повышена закупочная цена хлопка

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане закупочная цена тонны хлопка повышена на 50 манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на мероприятии, посвященном развитию хлопководства.

«Ранее закупочная цена хлопка составляла 700 манатов за тонну. Компании приняли решение повысить ее на 50 манатов в сезоне 2022 года. Но мы решили вновь рассмотреть этот вопрос в августе. Надеемся, что в этом месяце компании вновь порадуют аграриев, но это будет зависеть от ситуации на биржах», - сказал Керимов.

Министр также сообщил, что субсидии хлопкоробам в нынешнем году составят 170 манатов за тонну.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)