В Азербайджане вновь повышена закупочная цена хлопка
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане закупочная цена тонны хлопка повышена на 50 манатов.
Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на мероприятии, посвященном развитию хлопководства.
«Ранее закупочная цена хлопка составляла 700 манатов за тонну. Компании приняли решение повысить ее на 50 манатов в сезоне 2022 года. Но мы решили вновь рассмотреть этот вопрос в августе. Надеемся, что в этом месяце компании вновь порадуют аграриев, но это будет зависеть от ситуации на биржах», - сказал Керимов.
Министр также сообщил, что субсидии хлопкоробам в нынешнем году составят 170 манатов за тонну.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)
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