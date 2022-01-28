В 2021 г. Азербайджан экспортировал свыше 20 млрд кубометров газа - председатель ЦБА

Экономика 28 января 2022 12:42 (UTC+04:00)
В 2021 г. Азербайджан экспортировал свыше 20 млрд кубометров газа - председатель ЦБА

БАКУ /Trend/ - В 2021 году Азербайджан экспортировал свыше 20 миллиардов кубометров природного газа на сумму порядка 5,4 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, в прошлом году на долю природного газа пришлось почти 25 процентов суммарного экспорта Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Сборная Ирана по футболу вышла на ЧМ-2022
Сборная Ирана по футболу вышла на ЧМ-2022
Проведение саммита РФ, Ирана и Турции по Сирии остается в повестке дня - МИД России
Проведение саммита РФ, Ирана и Турции по Сирии остается в повестке дня - МИД России
Экспорт Ирана через железнодорожную границу Серахса в страны Центральной Азии увеличился
Экспорт Ирана через железнодорожную границу Серахса в страны Центральной Азии увеличился
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
"Антология азербайджанской женской поэзии" издана на арабском языке Культура 13:24
В Азербайджане назван объем транзакций посредством Apple Pay Экономика 13:23
Использование в Азербайджане криптовалюты не угрожает стабильности маната - ЦБА Экономика 13:21
Председатель ЦБ Азербайджана назвал средства, направленные на поддержку курса нацвалюты в 2015 г. Экономика 13:17
Токаев единогласно избран Председателем партии «Nur Otan». Казахстан 13:14
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне Политика 13:12
Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести все подразделения воинских формирований от линии границы Кыргызстан 13:11
Президент Ильхам Алиев наградил генерального секретаря Всемирной таможенной организации орденом «Достлуг» Политика 13:09
На освобожденных территориях Азербайджана планомерно ведутся восстановительные и строительные работы Политика 13:04
В Азербайджане курс нацвалюты в 2022 г. будет стабильным - Эльман Рустамов Экономика 12:59
ВВП Франции показал рекордный рост после сильнейшего спада 2020 года Европа 12:56
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении Товузского района Политика 12:56
В Азербайджане фиксируется сокращение продаж валюты - глава ЦБА Экономика 12:56
В России за сутки госпитализировали 14 046 человек с коронавирусом Россия 12:52
Цены на продовольствие в мире выросли до самого высокого уровня за последнее десятилетие - FAO (Эксклюзив) Другие страны 12:52
Buta Airways в мае открывает рейсы в Харьков и увеличивает число полетов в Киев Транспорт 12:51
Годовая инфляция в Азербайджане в 2022 г. ожидается выше целевого диапазона Экономика 12:46
Александр Лукашенко: Устоявшаяся система мироустройства фактически уже ушла в прошлое Европа 12:45
В 2021 г. Азербайджан экспортировал свыше 20 млрд кубометров газа - председатель ЦБА Экономика 12:42
В 2022 г. баланс счета текущих операций Азербайджана может достичь 10% ВВП - Эльман Рустамов Экономика 12:41
ЦБ Азербайджана и Турции не ведут никаких переговоров по сделке валютного свопа - Эльман Рустамов Экономика 12:38
Президент Ильхам Алиев: После окончания конфликта между Арменией и Азербайджаном в регионе появились новые возможности для сотрудничества Политика 12:36
ЦБА ожидает возвращения инфляции в Азербайджане по итогам 2023 г. в целевой диапазон Экономика 12:34
Названы регионы Азербайджана с наибольшим распространением COVID-19 Общество 12:29
Александр Лукашенко: Беларусь находится в эпицентре мирового противостояния Европа 12:28
Инфляция в Азербайджане по итогам 2021 г. составила 6,75% Экономика 12:20
Разрабатываются механизмы финансирования предпринимательства на освобожденных территориях Азербайджана Экономика 12:06
Правление Центробанка Азербайджана повысило учетную ставку Экономика 12:06
Туркменистан добился роста ВВП, несмотря на сложности в мировой экономике - президент Финансы 11:50
Минсельхоз Туркменистана объявил тендер Тендеры 11:45
В Фонде развития предпринимательства Азербайджана назвали планируемую сумму льготных кредитов на 2022 г. Бизнес 11:44
Сотрудничество между АЗЕРТАДЖ и UNA направлено на новые цели (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:13
В Фонде развития предпринимательства Азербайджана назвали объем выданных льготных кредитов в 2021 г. Бизнес 11:13
Туркменистан предложил включить свой крупный порт на Каспии в транспортный коридор "Север-Юг" Транспорт 10:51
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального секретаря Всемирной таможенной организации (ФОТО) Политика 10:49
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:32
Азербайджан и Грузия будут совместно продвигать свой туристический потенциал на целевых рынках Грузия 10:31
Филиппины разрешат въезд полностью привитым от коронавируса путешественникам с 1 февраля Другие страны 10:26
В минэкономики Украины назвали рост товарооборота с Азербайджаном Экономика 10:22
Азербайджанская платежная система планируется стать необанком ИКТ 10:17
В Азербайджане готовят план действий в рамках инициативы "Мир во имя культуры" Общество 09:54
Песня азербайджанского композитора стала гимном международного конкурса в Париже (ФОТО/ВИДЕО) Культура 09:43
Toyota в 2021 году продала почти 10,5 млн авто Другие страны 09:42
Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Азербайджана о деталях перехода на вещание в HD-формате (Эксклюзив) Общество 09:38
Нефть дорожает в рамках коррекции Энергетика 09:27
Официальный курс маната к мировым валютам на 28 января Финансы 09:24
В Азербайджане для анализа показателей импорта-экспорта запущена программа Tableau - Сафар Мехтиев Экономика 09:20
Обнародована ​​повестка первого заседания весенней сессии Милли Меджлиса Политика 09:13
В Японии представили план доклинических испытаний "Спутника V" и "Спутника Лайт" Россия 08:58
Таджикистан и Кыргызстан изучают причины и факторы конфликта на границе Таджикистан 08:44
В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе пострадали 11 военных - минздрав Кыргызстана Кыргызстан 08:18
США завершили поставки в Южную Корею 40 истребителей F-35A США 08:12
Хорватские компании ведут переговоры о инвествозможностях на освобожденных территориях Азербайджана - посол (Интервью) (ФОТО) Экономика 08:00
Сборная Ирана по футболу вышла на ЧМ-2022 Иран 07:53
Премьер Австралии пообещал выделить $700 млн на спасение Большого Барьерного рифа В мире 07:36
Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы стабильная Кыргызстан 07:10
В результате конфликта на границе пострадали еще три гражданина Кыргызстана Кыргызстан 06:56
Решим все путем переговоров, мирно - президент Кыргызстана о конфликте на границе с Таджикистаном Кыргызстан 06:52
За сутки в Турции выявили свыше 80 тыс новых случаев COVID-19 Турция 06:25
Квартальная выручка Apple достигла рекордных $123,9 млрд США 05:48
Запуск ракеты SpaceX с итальянским спутником двойного назначения перенесли из-за непогоды В мире 05:16
Турецкая TUSAŞ готовит партию ударных БПЛА Anka для Казахстана Турция 04:43
В Японии полиция задержала взявшего врача в заложники мужчину Другие страны 04:11
Илон Маск потерял более $21 млрд из-за падения котировок акций Tesla В мире 03:34
Катар, Турция и талибы обсудили в Дохе вопросы управления аэропортом Кабула В мире 03:00
Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе военных от границы (Обновлено) Кыргызстан 02:33
Кыргызстан эвакуировал 1 470 жителей из приграничных с Таджикистаном сел Кыргызстан 02:24
Пхеньян заявил об испытании баллистической ракеты большой дальности Другие страны 02:05
Путин посетит Турцию после Пекинской олимпиады - Чавушоглу Турция 01:44
Зеленский обсудил с Байденом вопросы деэскалации и финансовую поддержку Украины Другие страны 01:36
«Барселона» согласовала контракт с новым нападающим Спорт 00:55
Газовые месторождения в Черном море освоят три турецких судна Турция 00:26
Товарооборот между Грузией и Узбекистаном увеличился Грузия 00:14
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 360 млн В мире 27 января 23:46
Таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня - погранслужба Кыргызстана Кыргызстан 27 января 22:58
В Таджикистане сообщили о жертвах среди мирных жителей в результате инцидента на границе Таджикистан 27 января 22:45
Железнодорожный состав с 750 тоннами гуманитарного груза из Турции отправился в Афганистан Турция 27 января 22:34
Таджикская сторона не прекращает огонь и продолжает стягивать военную технику - погранслужба Кыргызстана Кыргызстан 27 января 22:28
Бустерная доза вакцины от коронавируса усиливает иммунитет - азербайджанский специалист Общество 27 января 22:24
Турция призывает к деэскалации между Россией и Украиной Турция 27 января 22:04
Службы гражданской защиты Кыргызстана переведены в режим ЧС Кыргызстан 27 января 21:54
Проведение саммита РФ, Ирана и Турции по Сирии остается в повестке дня - МИД России Россия 27 января 21:46
Таджикистан стягивает к границе тяжелую технику - Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана Таджикистан 27 января 21:40
В ходе конфликта на границе с Кыргызстаном погиб один житель Таджикистана Кыргызстан 27 января 21:35
Наиболее эффективным способом защиты от штамма "омикрон" является прививка бустерной дозой вакцины Общество 27 января 21:21
Экспорт Ирана через железнодорожную границу Серахса в страны Центральной Азии увеличился Иран 27 января 21:19
Председатель правления Turkish Airlines подал в отставку Общество 27 января 20:47
В Академии наук Азербайджана произведены новые назначения Общество 27 января 20:39
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки Общество 27 января 20:31
В немецкой RBC consulting рассказали о достижениях в работе на азербайджанском рынке Экономика 27 января 20:24
Немецкая RBC consulting намерена расширить сотрудничество с компаниями Азербайджана Экономика 27 января 20:09
Зангиланский аэропорт включен в каталог международных индексов местоположений Экономика 27 января 19:33
В азербайджанском представительстве хорватской структуры назвали данные по кибератакам на компании ИКТ 27 января 19:13
Удивительная история любви - 60 лет вместе! Анар Рзаев и Земфира Сафарова отмечают бриллиантовую свадьбу (ФОТО) Интересное 27 января 19:09
Суммарный регулятивный капитал банков Узбекистана увеличился Узбекистан 27 января 18:16
Состоялось очередное заседание совместной рабочей группы по месторождению "Достлуг" между Азербайджаном и Туркменистаном Энергетика 27 января 18:12
Названы сроки начала приема заявок на участие в программе развития регионов Грузии (Эксклюзив) Грузия 27 января 18:02
Туркменистан и США обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Бизнес 27 января 17:57
Процентные доходы банковского сектора Узбекистана возросли Узбекистан 27 января 17:56
Израиль стал членом программы NASA по освоению Луны и Марса Израиль 27 января 17:55
Все новости