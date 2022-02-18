Планируется строительство в Кяльбаджаре астрономической станции - Академия наук
БАКУ /Trend/ - После создания инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана будет построена астрономическая станция.
Об этом, отвечая на вопросы Trend, сообщил исполнительный директор Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Нариман Исмайлов.
По его словам, для уточнения будущего местоположения астрономической станции необходимо в течение года провести соответствующие исследования.
"Мы планируем построить астрономическую станцию в Кяльбаджаре. Она должна быть расположена на высоте три тысячи метров над уровнем моря. А такие высоты в Кяльбаджаре есть", - сказал Исмайлов.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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