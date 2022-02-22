Премьер Азербайджана встретился с председателем парламента Молдовы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 февраля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в Баку председателем парламента Молдовы Игорем Гросу.

Как сообщили Trend в азербайджанском Кабмине, стороны на встрече отметили, что дружественные отношения между Азербайджаном и Молдовой успешно развиваются в различных направлениях.

Также была выражена уверенность в том, что визит спикера парламента Молдовы в Азербайджан придаст импульс углублению двустороннего сотрудничества.

На встрече также обсуждались перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, гуманитарной, туристической и других сферах.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)