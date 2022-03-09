В Азербайджане назван объем бюджетных средств, направленных на расходы в сфере обороны и нацбезопасности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародован объем бюджетных средств, направленных на расходы в сфере обороны и национальной безопасности в 2021 году.

Как сообщает Trend со ссылкой на отчет Кабинета министров страны о деятельности в 2021 году, из предусмотренных на эти цели в бюджете прошлого года 4,58 миллиарда манатов были израсходованы 4,54 миллиарда манатов.

Таким образом, бюджетные расходы на оборону и национальную безопасность в прошлом году были исполнены на 99,2 процента. Это на 786,5 миллиона манатов, или 20,9 процента больше аналогичного показателя 2020 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)