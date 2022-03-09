В Азербайджане назван объем бюджетных средств, направленных на расходы в сфере обороны и нацбезопасности
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародован объем бюджетных средств, направленных на расходы в сфере обороны и национальной безопасности в 2021 году.
Как сообщает Trend со ссылкой на отчет Кабинета министров страны о деятельности в 2021 году, из предусмотренных на эти цели в бюджете прошлого года 4,58 миллиарда манатов были израсходованы 4,54 миллиарда манатов.
Таким образом, бюджетные расходы на оборону и национальную безопасность в прошлом году были исполнены на 99,2 процента. Это на 786,5 миллиона манатов, или 20,9 процента больше аналогичного показателя 2020 года.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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