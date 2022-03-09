ГТК Азербайджана перевыполнил обязательства перед госбюджетом
БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана в январе - феврале 2022 года выполнил свои обязательства перед госбюджетом на 126,28 процента.
Об этом написал председатель ГТК Сафар Мехтиев на своей странице в Twitter, передает Trend.
"По предварительным данным, в госбюджет перечислено 820,84 миллиона манатов, что на 170,84 миллиона манатов больше прогноза", - говорится в публикации.
(Автор: Назрин Исрафилова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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