ГТК Азербайджана перевыполнил обязательства перед госбюджетом

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана в январе - феврале 2022 года выполнил свои обязательства перед госбюджетом на 126,28 процента.

Об этом написал председатель ГТК Сафар Мехтиев на своей странице в Twitter, передает Trend.

"По предварительным данным, в госбюджет перечислено 820,84 миллиона манатов, что на 170,84 миллиона манатов больше прогноза", - говорится в публикации.

(Автор: Назрин Исрафилова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)