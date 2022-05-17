Правительство Азербайджана приложило значительные усилия по поддержке МСБ - агентство

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана приложило значительные усилия по поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ).

Об этом сказал во вторник председатель правления Агентства по развитию МСБ Азербайджана Орхан Мамедов на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан, передает Trend.

“Правительство Азербайджана и международные финансовые институты развития приложили значительные усилия по расширению доступа МСБ к финансированию за последние десять лет”, - сказал Мамедов.

По его словам, были созданы ряд государственных фондов и учреждений для поддержки МСБ льготными кредитами и гарантиями, а также Азербайджанское кредитное бюро для поддержки управления кредитными рисками.

Мамедов добавил, что в отчете ОЭСР по Индексу политики в отношении МСБ за 2020 год отмечается улучшение ряда показателей в Азербайджане за последние годы, таких как банковская нормативно-правовая база, охват систем кредитной информации, разработка реестра обеспечения движимых активов и др.

“Агентство по развитию МСБ совместно с другими государственными структурами поддерживает развитие малого и среднего бизнеса и осуществляет различные меры по увеличению его вклада в общий экономический рост. Улучшение доступа МСБ к финансированию является одним из стратегических направлений нашей деятельности”, - сказал он.