Азербайджан и Турция подписали документы о сотрудничестве в сфере труда и социальной защиты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле завершилось 10-е заседание Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством труда и социальной защиты Турции.

Как сообщили в четверг Trend в минтруда Азербайджана, по завершении заседания министры Сахиль Бабаев и Ведат Билгин от имени правительств Азербайджана и Турции подписали Дополнительное процедурное соглашение о внесении изменений в Процедурное соглашение от 6 мая 2004 года о реализации Соглашения о сотрудничестве в области социальной защиты между правительствами Азербайджана и Турции.

Также был подписан Протокол по итогам 10-го заседания Совместной постоянной комиссии. В документе отражены направления сотрудничества двух ведомств в сферах труда, занятости, социальной защиты и реабилитации.

После подписания министры провели брифинг. Было отмечено, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, в том числе расширяются связи в сфере труда, занятости и социальной защиты.