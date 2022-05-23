Экономика Азербайджана демонстрирует высокие показатели - министр

БАКУ /Trend/ - Сегодня экономика Азербайджана демонстрирует высокие показатели как с финансовой точки зрения, так и в плане конечного результата.

Как передает Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Сегодня мы видим возросшую важность регионального сотрудничества. Средний коридор стал важным маршрутом не только для региона, но и для грузопотока из Китая в Европу", - сказал Джаббаров.

По словам министра, инвестиции, вложенные за предыдущие десятилетия в транспорт и инфраструктуру в сотрудничестве с соседними странами, сегодня приносят свои плоды.

Что касается энергетического сектора, то Джаббаров отметил, что необходимо осуществить скорейший переход к "зеленой" энергетике. Однако в этом контексте, по его словам, необходимо провести гораздо больше обсуждений.

Министр также добавил, что продовольственная безопасность уязвима перед ростом цен и дефицитом предложения, однако сильная финансовая позиция Азербайджана, низкий внешний долг по отношению к ВВП и поток энергоресурсов снижают этот риск.

Twitter: @mariiiakhm