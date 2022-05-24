В Брюсселе прошли встречи представителей Агентства Азербайджана по развитию МСБ и институтов ЕС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) находятся с визитом в Бельгии в целях изучения опыта стран Европейского союза в области микро, малого и среднего предпринимательства и расширения связей с европейскими организациями в сфере МСБ.

Как сообщили Trend в агентстве, в рамках визита в Брюсселе состоялась встреча председателя правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхана Мамедова и заместителя директора организации Business Europe Луизы Сантос.

На встрече отмечалось, что агентство является бенефициаром ряда проектов, финансируемых ЕС и связанных с развитием предпринимательства, которые были успешно завершены.

Стороны на встрече обменялись мнениями по вопросам организации бизнес-миссий, взаимного продвижения экспорта, обмена информацией об инвестиционных проектах и ​​организации совместных мероприятий для налаживания прямых контактов между Азербайджаном и европейским малым и средним бизнесом.

На встрече Орхана Мамедова с генеральным директором Eurochambres Беном Баттерсом и представителями EU4Business обсуждались вопросы оказания финансовой и технической поддержки в сфере реализации совместных проектов, возможности участия в проектах, связанных с "зеленой экономикой" и цифровизацией МСБ, стимулирования молодежи и женщин к предпринимательской деятельности, сотрудничества в рамках проектов, связанных со стартапами, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече с генеральным секретарем SME United Crafts and SMEs in Europe Вероникой Уильямс состоялся обмен мнениями об организации бизнес-миссии данной организации в Азербайджан, создании совместных предприятий с участием МСБ, поощрении взаимной торговли.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)