Министр экономики Азербайджана назвал рост числа трудовых договоров

БАКУ /Trend/ - Число трудовых договоров в Азербайджане на первое мая 2022 года составило почти 1,692 миллиона.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал министр экономики Микаил Джаббаров в Twitter.

В публикации главы ведомства говорится, что этот показатель вырос на 290 тысяч договоров по сравнению с 2019 годом.

"Стимулирующая налоговая политика Азербайджана, реализуемая на протяжении последних трех лет, привела к существенным изменениям на рынке труда. В результате принимаемых мер, в том числе работ по увеличению прозрачности оплаты труда и количества заключенных договоров, их число на сегодняшний день составляет порядка 1,692 миллиона. В ненефтяном секторе количество договоров выросло по сравнению с 2019 годом на 242,6 тысячи - до 782,5 тысячи", - написал Джаббаров.