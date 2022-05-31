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Официальный курс маната к мировым валютам на 31 мая

Экономика Материалы 31 мая 2022 09:14
Официальный курс маната к мировым валютам на 31 мая

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 31 мая 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,8267 маната соответственно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник:

Валюты

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8267

1 австралийский доллар

AUD

1,2217

1 аргентинский песо

ARS

0,0142

1 белорусский рубль

BYN

0,6186

1 бразильский реал

BRL

0,3577

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1096

100 южнокорейских вон

KRW

0,1374

1 чешская крона

CZK

0,0739

100 чилийских песо

CLP

0,2047

1 китайский юань

CNY

0,2550

1 датская крона

DKK

0,2455

1 грузинский лари

GEL

0,5708

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0219

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1440

100 индонезийских рупий

IDR

0,0117

100 иранских риалов

IRR

0,0040

1 шведская крона

SEK

0,1739

1 швейцарский франк

CHF

1,7710

1 израильский шекель

ILS

0,5098

1 канадский доллар

CAD

1,3418

1 кувейтский динар

KWD

5,5590

1 казахский тенге

KZT

0,0041

1 кыргызский сом

KGS

0,0205

100 ливанских фунтов

LBP

0,1128

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3885

1 мексиканский песо

MXN

0,0869

1 молдавский лей

MDL

0,0894

1 египетский фунт

EGP

0,0915

1 норвежская крона

NOK

0,1803

100 узбекских сомов

UZS

0,0154

1 польский злотый

PLN

0,3985

1 российский рубль

RUB

0,0268

1 сингапурский доллар

SGD

1,2409

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2936

1 турецкая лира

TRY

0,1037

1 тайваньский доллар

TWD

0,0587

1 таджикский сомони

TJS

0,1445

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0573

100 японских йен

JPY

1,3284

1 новозеландский доллар

NZD

1,1117

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